В Сухуми заявили, что Тбилиси искажает «реальную картину событий в регионе»

07.06.2023 - SOVA В Сухуми заявляют, что Тбилиси искажает «реальную картину событий в регионе». Так в де-факто МИД оккупированного региона Абхазия отреагировали на отчет правительства Грузии, с которым 30 июня перед парламентом страны выступит грузинский премьер.



Обеспокоенность де-факто ведомства вызвала часть доклада, где говорится об «интенсивной работе по укреплению суверенитета и территориальной целостности Грузии с целью деоккупации и мирного решения конфликта между Россией и Грузией».



В Сухуми эти слова воспринимают, как попытку Тбилиси возложить ответственность за «провокации и промахи» на «соседние государства».



В оккупированной Абхазии обвиняют Грузию в «сабботаже» работы формата Женевских дискуссий на Кавказе, поскольку Тбилиси отказывается от подписания мирного договора с Сухуми.



Грузия стороной конфликта считает Россию, поэтому соглашение о неприменении силы Тбилиси намерен подписать только с Москвой, что многократно подчеркивалось.



«Любые попытки придать существующим противоречиям грузино-российский контекст носят искусственный характер и абсолютно бесперспективны. Кроме того, грузинское руководство продолжает играть крайне негативную роль в контексте гуманитарных вопросов, продолжая предпринимать самые изощренные действия, направленные на международную изоляцию Республики Абхазия», — говорится в комментарии де-факто МИД оккупированного региона Грузии.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>