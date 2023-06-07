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    В Сухуми заявили, что Тбилиси искажает «реальную картину событий в регионе»
    07.06.2023 - SOVA
    В Сухуми заявляют, что Тбилиси искажает «реальную картину событий в регионе». Так в де-факто МИД оккупированного региона Абхазия отреагировали на отчет правительства Грузии, с которым 30 июня перед парламентом страны выступит грузинский премьер.

    Обеспокоенность де-факто ведомства вызвала часть доклада, где говорится об «интенсивной работе по укреплению суверенитета и территориальной целостности Грузии с целью деоккупации и мирного решения конфликта между Россией и Грузией».

    В Сухуми эти слова воспринимают, как попытку Тбилиси возложить ответственность за «провокации и промахи» на «соседние государства».

    В оккупированной Абхазии обвиняют Грузию в «сабботаже» работы формата Женевских дискуссий на Кавказе, поскольку Тбилиси отказывается от подписания мирного договора с Сухуми.

    Грузия стороной конфликта считает Россию, поэтому соглашение о неприменении силы Тбилиси намерен подписать только с Москвой, что многократно подчеркивалось.

    «Любые попытки придать существующим противоречиям грузино-российский контекст носят искусственный характер и абсолютно бесперспективны. Кроме того, грузинское руководство продолжает играть крайне негативную роль в контексте гуманитарных вопросов, продолжая предпринимать самые изощренные действия, направленные на международную изоляцию Республики Абхазия», — говорится в комментарии де-факто МИД оккупированного региона Грузии.


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