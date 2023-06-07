.: Лента Новостей
  • Гражданина Узбекистана приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Абхазии
  • В Сухуми заявили, что Тбилиси искажает «реальную картину событий в регионе»
  • Закареишвили: Грузия должна громко заявлять о том, что и для абхазов неприемлема Россия
  • Саакашвили^ Давайте готовиться к обустройству грузино-украинской границы на Псоу
  • В Сухуми отреагировали на выступление президента Грузии в Европарламенте
  • Ардзинба называл трагедией заявление Пашиняна о готовности признать Карабах территорией Азербайджана
  • Бжания: пока мы этим занимались, авиасообщение возобновили с Грузией
  • Полная анархия, разруха и беззаконие: Туристы из РФ побывали в Абхазии
  • Гостям Тбилисского международного книжного фестиваля вручат фотоальбом «Абхазия XIX век»
  • В Сухуми из огнестрельного оружия убит реатриант из Турции

    •
     
    Гражданина Узбекистана приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Абхазии
    07.06.2023
    Сухумский городской суд приговорил гражданина Узбекистана Рамзиддина Шамсиддинова к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба т.н. Генпрокуратуры Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).

    Сообщается, что 25-летний Шамсиддинов признан виновным в незаконном хранении и перевозке метадона массой 14,28 грамма. Наркотическое вещество было расфасовано в 30 пакетиков для того, чтобы обвиняемый мог прятать их в потайных местах. Свою вину он признал полностью.

    Наказание Шамсиддинов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 600 тысяч рублей

    Согласно вводной и резолютивной частей обвинительного приговора Шамсиддинов Р.В. приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия