Гражданина Узбекистана приговорили к 15 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в Абхазии

07.06.2023 Сухумский городской суд приговорил гражданина Узбекистана Рамзиддина Шамсиддинова к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба т.н. Генпрокуратуры Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



Сообщается, что 25-летний Шамсиддинов признан виновным в незаконном хранении и перевозке метадона массой 14,28 грамма. Наркотическое вещество было расфасовано в 30 пакетиков для того, чтобы обвиняемый мог прятать их в потайных местах. Свою вину он признал полностью.



Наказание Шамсиддинов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в 600 тысяч рублей



Согласно вводной и резолютивной частей обвинительного приговора Шамсиддинов Р.В. приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>