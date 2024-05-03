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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Абхазский участник войны 1992-93 гг поддержал участников акции в Тбилиси

03.05.2024 Ветеран войны в Абхазии, представитель «Союза ветеранов и молодежи Апсны» Лаша Зухба выразил солидарность участникам акций в Тбилиси против закона об «иноагентах».



«От своего и единомышленников имени, выражаю солидарность протестующим тбилисцам, грузинской оппозиции и всему гражданскому обществу Грузии в своём протесте против принятия закона об иностранном влиянии. Мы помним Вашу поддержку нашему протесту против соглашения по Пицунде, а протест против закона об иноагентах ещё ждёт нас впереди. Надеюсь, ваши усилия не будут напрасными и закон не будет принят. Уверен, что никакой народ, и грузинский в частности, в своей решимости непобедим. Желаю крепости духа и успеха в достижении поставленной цели», – написал он в соцсети.



Часть пользователей поддержала позицию Лаши Зухба, многие его раскритиковали.



Нарт Квициния: «Пожелать успехов грузинской оппозиции, которая выступает за второй фронт и скандирует «Абхазети Сакартвело», ну это ужас конечно».



Георгий Думаа: «У меня вопрос к Лаше: почему власти западных стран во главе с США, давным-давно принявших закон об иноагентах (в полном отсутствии каких-либо общественных протестов), препятствуют принятию этого закона в других странах и считают это недемократичным?»



Alex Alex: «В части солидарности с протестующими против закона об иноагентах можно согласиться. Такой закон направлен против гражданского общества и в любой стране используется против своих граждан какой национальности они бы не были. Чем больше будет демократизации у грузин сейчас, тем меньше будет шансов на новый конфликт в будущем, хотя нам всегда нужно быть к этому готовыми».



Лариса Киут: «Зачем им выражать солидарность хоть в чем-нибудь, не пойму? Какое дело нам до них? У нас свои дела, где нужна солидарность и решение глобальных задач!!!».









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