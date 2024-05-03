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    В Абхазии снова стреляют
    03.05.2024
    В Гудауте, в районе кинотеатра «Киараз», примерно в 11:00 произошла перестрелка. Один из ее участников доставлен в ЦРБ с огнестрельным ранением.

    Милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и устанавливает причастных к стрельбе в Гудауте, сказал начальник районного ОВД Зосма Гицба.

    Подозреваемый в нанесении огнестрельного ранения – уроженец села Дурипш Гумба Амиран Бесланович, 1980 года рождения. Приняты меры по установлению его места нахождения и задержанию.

    Это не единственный случай стрельбы. 1 мая вечером стрельба произошла на сухумской набережной. По информации местного МВД, гражданин Пилия О. В. был доставлен в больницу с огнестрельным ранением нижней конечности. В заявлении ведомства указано, что подозреваемый в совершении преступления установлен, «принимаются меры по установлению места нахождения и задержанию последнего».


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