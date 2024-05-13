В Абхазии проливные дожди подтопили несколько сел

В Очамчирском районе Абхазии ночные ливни привели к значительным подтоплениям в нескольких селах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
В селах в Джгерда, Кутол, Киндги и Атара частично размыло дороги, мосты и кладбища. Из села Араду поступила информация о падении дерева на жилой дом, однако сведений о пострадавших не поступало.
Спасательные бригады активно работают над устранением последствий стихии и восстановлением автомобильного движения. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния находится на месте происшествия и координирует действия по ликвидации последствий наводнения.