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    В Абхазии проливные дожди подтопили несколько сел
    13.05.2024
    В Очамчирском районе Абхазии ночные ливни привели к значительным подтоплениям в нескольких селах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

    В селах в Джгерда, Кутол, Киндги и Атара частично размыло дороги, мосты и кладбища. Из села Араду поступила информация о падении дерева на жилой дом, однако сведений о пострадавших не поступало.

    Спасательные бригады активно работают над устранением последствий стихии и восстановлением автомобильного движения. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния находится на месте происшествия и координирует действия по ликвидации последствий наводнения.


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