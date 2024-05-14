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    Абхазские силовики сообщили о задержании «грузинского шпиона»
    14.05.2024
    Силовики в Сухуми сообщили о задержании гражданина Грузии за шпионаж. Арестованному Кахе Мурадову вменяется в вину «государственная измена в пользу Грузии». Утверждается, что он собирал информацию для грузинских спецслужб, поддерживал контакт с «Грузинским легионом», воющим в Украине против России, а также с членами «Мхедриони» — это грузинское вооруженное формирование, несуществующее уже более 20 лет.

    «При обыске у него обнаружили технические средства, указывающие на причастность к шпионской деятельности», — заявляют в абхазском СГБ,

    На видео сам Мурадов сообщает, что он бывший сотрудник МВД Грузии, действовавший по заданию грузинской Службы безопасности. Задержанный говорит, что следил за входом российской военной техники на территорию Абхазии и передавал данные грузинской стороне.

    Уголовное дело против Мурадова возбуждено по статье 273 УК Абхазии. Преступление наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет либо пожизненным лишением свободы, или смертной казнью (её в Абхазии не используют). Как пишет «Эхо Кавказа», в примечании статьи указано, что лицо, совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно «добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Республики Абхазия и если в его действиях не содержится иного состава преступления».

    В Службе государственной безопасности Грузии информацию о задержании Мурадова до сих пор не комментировали.


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