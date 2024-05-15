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    В Абхазии задержали студентов, принимавших участие в акциях в Тбилиси
    15.05.2024
    В Абхазии задержали студентов, которые принимали участие в акции против принятия закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом сообщает заместитель мэра г. Цаленджиха Тамар Белкания.

    "Несколько минут назад мне стало известно, что студентов из оккупирвоанной Абхазии, которые в эти дни участвовали в акциях как в Зугдиди, так и Тбилиси, как только они вернулись и пересекли линию оккупации, их встретили на трех машинах сотрудники [спецслужб] и увежли их на допрос.

    Надеюсь, что наша власть подключится к вопросу, поинтересуется судьбой детей и они будут незамедлительно освобождены.

    Также по имеющейся у меня информации, этим 13 студентам показали их посты в ФБ, фотограйии с акций. Под серьезным давлением и серьезной агрессией находятся не только эти студенты, но и их родители и близкие.

    Призываю власть незамедлительно подключиться к этому процессу, чтобы эти дети были незамедлительно освобождены", - заявила Тамар Белкания.


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