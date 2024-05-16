СГБ Грузии не подтверждает задержание в Абхазии студентов, участвовавших в митингах в Тбилиси и Зугдиди

16.05.2024 В Службе госбезопасности Грузии не подтверждают задержание в Абхазии студентов, принимавших участие в митингах против закона об иноагентах в Тбилиси и Зугдиди.



«Именно этот факт (задержания – ред.) не подтвержден. По состоянию на 10:00 сегодняшнего дня мы основываемся на информации, полученной по «горячей линии», а также на информации, имеющейся у нас. На данный момент ни один индикатор не указывает на этот факт», — сказал журналистам заместитель директора аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.



Информация о задержании 13 учащихся грузинских вузов на территории оккупированной Абхазии распространилась накануне. По данным заммэра Цаленджихского муниципалитета Тамар Белкания, силовики забрали молодых людей на допрос, как только те пересекли линию разделения, возвращаясь домой. Сообщается, что у них отобрали мобильные телефоны и распрашивали о публикациях в соцсетях, касавшихся протестов.



Белкания подчеркнула, что студенты и их родители «находятся под серьезным давлением и агрессией». Она призвала центральные власти незамедлительно отреагировать.









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