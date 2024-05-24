20 студентов из Абхазии посетят матч сборной Грузии на Евро2024

24.05.2024 Двадцать студентов из Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) отправится в Германию болеть за сборную Грузии на Евро-2024. Инициатива принадлежит компании "Галф", владеющей в Грузии сетью АЗС. Инициатива осуществляется в рамках программы "Будущее принадлежит тебе".



Большинство из этих студентов впервые выедет за пределы границы страны. Это первый случай, когда жители Абхазии вместе со своими грузинскими сверстниками будут вместе присутствовать на этом историческом событии.



Следует отметить, что вместе с молодыми студентами на матче будет присутствовать грузинский боец UFC Мераб Двалишвили.













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