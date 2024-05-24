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    Конфедерация или возвращения Гали - избирательный трюк «Мечты»?!
    24.05.2024 - CNews.ge
    Одновременно с принятием российского закона власти распространяют информацию о том, что в обмен на открытие Абхазской железной дороги начались переговоры о возвращении Абхазии и Самачабло (в состав Грузии - ред.)! Все больше ходит слухов (в том числе из зарубежных источников) о том, что россияне готовы пойти на определенные уступки в Абхазии в обмен на официальное изменение курса Грузии. Рассматриваются две версии:

    1. Конфедерация, в которой Абхазия-Самачабло будет иметь право вето на внешнеполитический курс.

    2. Передача трех районов Абхазии (Гальский, Очамчирский, Гульрипшский) Грузии в обмен на легализацию Очамчирской базы и открытие железной дороги - последняя версия широко распространена в Абхазии и сепаратисты в панике.

    В Кремле очень недовольны Асланом Бжания за то, что он, не спросив их, сместил Инала Ардзинба с должности министра иностранных дел (он был кремлевским кадром) и фактически выгнал его из Абхазии. Ардзинба было поручено проталкнуть законы об инагентах и "аппартаментах".

    До сих пор в Абхазии не принят закон об иноагентах и ​​россиянам не разрешают владеть недвижимостью.

    Как Россия накажет абхазских сепаратистов, станет ясно в ближайшее время.


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