Одновременно с принятием российского закона власти распространяют информацию о том, что в обмен на открытие Абхазской железной дороги начались переговоры о возвращении Абхазии и Самачабло (в состав Грузии - ред.)! Все больше ходит слухов (в том числе из зарубежных источников) о том, что россияне готовы пойти на определенные уступки в Абхазии в обмен на официальное изменение курса Грузии. Рассматриваются две версии:



1. Конфедерация, в которой Абхазия-Самачабло будет иметь право вето на внешнеполитический курс.



2. Передача трех районов Абхазии (Гальский, Очамчирский, Гульрипшский) Грузии в обмен на легализацию Очамчирской базы и открытие железной дороги - последняя версия широко распространена в Абхазии и сепаратисты в панике.



В Кремле очень недовольны Асланом Бжания за то, что он, не спросив их, сместил Инала Ардзинба с должности министра иностранных дел (он был кремлевским кадром) и фактически выгнал его из Абхазии. Ардзинба было поручено проталкнуть законы об инагентах и "аппартаментах".



До сих пор в Абхазии не принят закон об иноагентах и ​​россиянам не разрешают владеть недвижимостью.



Как Россия накажет абхазских сепаратистов, станет ясно в ближайшее время.









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