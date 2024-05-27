Правительство Грузии готовит признание независимости Абхазии и Южной Осетии - Хатуна Лагазидзе

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27.05.2024 Правительство Грузии собирается признать независимость Абхазии и Самачабло, а затем включить их как независимые государства в «конфедерацию», - утверждает политолог Хатуна Лагазидзе. По ее словам, признанные независимыми Абхазия и Южная Осетия смогут выйти из "конфедерации" уже на следующий же день, и Грузия останется ни с чем.



"Правительство Грузии собирается признать независимость Абхазии и Самачабло, а затем включить их как независимые государства в «конфедерацию», якобы для восстановления территориальной целостности, выйти из которой уже независимые Абхазия и Южная Осетия смогут на следующий день, так как по международному праву независимые государства, входящие в конфедерацию, могут в любой момент без причины выйти из конфедерации.



Иными словами, «Мечта» признает Абхазию и Самачабло независимыми государствами с последующим их независимым признанием миром, включает их в «Конфедерацию», которая через неделю распадется, и мы получим у наших границ независимые Абхазию и Южную Осетию, которые уже на следующий день присоединит Россия. Либо Россия присоединит всю эту конфедерацию с Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Это последний деструктивный план «мечты», который она представит электорату как восстановление территориальной целостности, а нас, не желающих, чтобы во главе Грузии стоял российский режим, объявят вместе с американцами и европейцами врагами целостности Грузии. Давайте проснемся и встанем! Эта истина должна дойти до каждой семьи в Грузии!", - заявляет Лагазидзе.



Вместе с тем грузинский журналист Элисо Киладзе сообщает, что недавно в Стамбуле состоялась встреча абхазских кланов и представителей грузинской стороны. Речь шла об открытии абхазского участка железной дороги. Встреча касалась перераспределения долей в новой реальности. По ее словам, источник не уточняет, что участвовал во встрече с грузинской стороны.



Идея о присоединении Грузии, Абхазии и Южной Осетии в виде конфедерации к России нашла отклик и в Госдуме РФ. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Подъёмом» признался, что поддержал бы такое объединение, но в рамках одного большого союза.



«Моя мечта — объединить бы все республики Советского Союза, возродить мощь великого многонационального государства, и чтобы все были живы, здоровы и богаты. И жить в дружбе и любви. И чтобы не было никаких террористов, чтобы никто не развязывал конфликтов, не создавал провокаций. Грузины всегда жили в большой дружбе с русским народом. Я думаю, это надо всё поддерживать и восстанавливать. Если в рамках такого, то я бы, наверное, поддержал бы. Чтобы можно было спокойно прилетать в Грузию, Абхазию, чтобы можно было покататься на лыжах в Карпатах, приехать в Одессу спокойно, и чтобы одесситы приезжали в Крым, и чтобы все наши народы встречались где-нибудь в Ялте».



Он уточнил, что такое объединение не обязательно должно быть в рамках единого государства. Это могла бы быть и Конфедерация, и что-то вроде СНГ.









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