Грузинская и абхазская стороны обсудили вопросы поиска без вести пропавших

30.05.2024 Под эгидой Международного комитета Красного Креста в Стамбуле состоялось 16-е заседание координационного механизма, в рамках которого грузинская и абхазская стороны обсудили вопрос поиска и определения судьбы лиц, пропавших без вести в результате вооруженных действий в Абхазии в 1992–93 годах.



В результате работы координационного механизма обнаружены и эксгумированы останки 526 человек, 285 из них опознаны и переданы семьям для надлежащего захоронения.



«На встрече, помимо достигнутых результатов в выяснении местонахождения пропавших людей, внимание было акцентировано на необходимости поиска дополнительной информации о захоронениях и вопросах, связанных с процессом идентификации», – говорится в заявлении аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.



На сегодняшний день пропавшими без вести считаются 1860 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц, сообщают в ведомстве.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>