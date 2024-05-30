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    Грузинская и абхазская стороны обсудили вопросы поиска без вести пропавших
    30.05.2024
    Под эгидой Международного комитета Красного Креста в Стамбуле состоялось 16-е заседание координационного механизма, в рамках которого грузинская и абхазская стороны обсудили вопрос поиска и определения судьбы лиц, пропавших без вести в результате вооруженных действий в Абхазии в 1992–93 годах.

    В результате работы координационного механизма обнаружены и эксгумированы останки 526 человек, 285 из них опознаны и переданы семьям для надлежащего захоронения.

    «На встрече, помимо достигнутых результатов в выяснении местонахождения пропавших людей, внимание было акцентировано на необходимости поиска дополнительной информации о захоронениях и вопросах, связанных с процессом идентификации», – говорится в заявлении аппарата госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.

    На сегодняшний день пропавшими без вести считаются 1860 человек, включая военнослужащих и гражданских лиц, сообщают в ведомстве.


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