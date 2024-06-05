Виссарион Аплиаа потребовал от патриарха Кирилла принять Абхазию под свой омофор

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05.06.2024 - SOVA Абхазский священнослужитель Виссарион Аплиаа потребовал от патриарха Московского и всея Руси Кирилла принять Абхазию под свой омофор и разрешить вопрос о ее каноническом устройстве, а также рукоположить епископа для Абхазии и выделить храм в Москве для абхазской диаспоры, сообщает «Независимая газета».



Ответ из России пока не поступал сказал священник изданию. Между тем Аплиаа утверждает, что Абхазия была включена в состав Грузинской православной церкви (ГПЦ) в 1943 году «неканоническим путем»:



«Мы не являемся частью Грузинской церкви, мы являемся частью Русской церкви, как решил патриарх Тихон на соборе 1917–1918 годов. Решение 1943 года о канонической территории Грузинской церкви не соборное, оно не имеет канонической силы… Канонически – мы на правой стороне. Но в Москве много наших противников, много влиятельных грузин».



Свои требования он уже высказывал лично патриарху Кириллу в Москве, утверждает Аплиаа, на что тот ответил:



«Вы решите сначала между собой. А то одни у вас хотят в Константинополь, другие в Грузию. Решите уже между собой этот вопрос, куда вы хотите», — цитирует Аплиаа патриарха Московского и всея Руси.



Последний ранее обещал помочь с решением вопроса, но заявил, что в таком случае к нему должно обратиться руководство страны. Поэтому Аплиа подключил де-факто президента Абхазии Аслана Бжания, который по словам абхазского священнослужителя собирался в Москву с де-факто спикером парламента Лашей Ашуба и отцом Виссарионом.



«Уже были куплены билеты. За пару дней с ними связались из патриархии, чтобы уточнить повестку встречи. Они сообщили, что у них есть три пункта: определение канонического статуса Абхазской православной церкви, рукоположение епископа для Абхазии и выделение храма в Москве для абхазской диаспоры. И на следующий день встреча была отменена», – заявил автору статьи источник из абхазского де-факто правительства.



Аплиаа решил обратиться с требованием к патриарху Кириллу в письменном виде после того, как встреча сорвалась. До получения официального ответа от РПЦ Аплиаа отказывается давать дальнейшие комментарии СМИ.









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