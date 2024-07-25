В Абхазии нарастает напряженность: парламент продвигает «пророссийский» закон об апартаментах

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25.07.2024 - "СОВА" Напряженность в Абхазии продолжает нарастать, поскольку парламент продолжает продвигать спорный законопроект, который может открыть рынок недвижимости Абхазии для российских покупателей.



Закон о апартаментах, официально переименованный в законопроект «О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Восточной Абхазии», внесет изменения в правила, касающиеся строительства, эксплуатации и продажи квартир в Абхазии.



Продажа недвижимости иностранцам в Абхазии уже давно является предметом разногласий между властями Сухуми и Москвы, и до сих пор она была запрещена.



Пока неясно, имеет ли президент Аслан Бжания достаточную поддержку в парламенте, чтобы провести этот закон.



С тех пор как 17 июля законопроект прошел первые слушания в парламентском комитете, абхазские депутаты проводят публичные консультации по этому вопросу по всей Абхазии, и по крайней мере 12 из 35 депутатов уже публично заявили, что намерены голосовать против законопроекта.



«Мы точно знаем, что 17 или даже 18 депутатов уже заявили, что будут голосовать против законопроекта, есть те, кто колеблется, есть те, кто пока молчит», — сказал во вторник избирателям Инар Гицба, депутат, выступающий против законопроекта. Днем позже оппозиционные СМИ сообщили, что число членов парламента, пообещавших голосовать против закона, возросло до 24.



По меньшей мере восемь других членов парламента почти наверняка проголосуют за закон.



Позиция спикера парламента Лаши Ашуба остается неясной. Однако оппозиция предполагает, что он, возможно, дал понять свою позицию, отказав президенту в просьбе провести срочное заседание для принятия законопроекта.



Впрочем, в декабре Ашуба согласился провести экстренное заседание в 05:00 утра, чтобы проголосовать за противоречивый закон о передаче контроля над государственной дачей «Пицунда» Федеральной службе охраны России.



«Лаша показал себя принципиальным политиком», — сказал один из бывших депутатов в интервью OC Media о его последних действиях. «Он молод, ему есть что терять, он не хочет, чтобы на него повесили ярлык предателя в самом начале его карьеры».



В ночь с 19 на 20 июля лидеры оппозиции потребовали даже не выносить законопроект на рассмотрение парламентариев и ввести мораторий на строительство и продажу квартир.



Это произошло на следующий день после того, как возле парламента вспыхнули протесты в связи с прохождением законопроекта через стадию комитета.



В ответ оппозиция созвала народный сход в Доме культуры в Очамчира, центре восточной Абхазии, где власти намерены реализовать законопроект.



По данным оппозиционных СМИ, протестовать против законопроекта собралось не менее 5 000 человек. Проправительственные СМИ, однако, утверждали, что большинство собравшихся — сторонники строительства апартаментов.



После того как начались потасовки и протестующих оттеснили от входа в здание, митинг был перенесен в село Моква — традиционное место проведения массовых мероприятий в Абхазии. Затем протестующие направились в Сухуми (Сухум).



«Наша цель — показать, что нас много, что мы организованы и готовы сделать все, что потребуется», — сказал один из участников акции протеста в интервью OC Media. «Если потребуется, мы готовы начать акции неповиновения».



Дата проведения парламентской сессии по рассмотрению законопроекта пока не определена, но ожидается, что она состоится на неделе 29 июля — 2 августа.



«Подготовка к сессии идет полным ходом», — сообщил OC Media один из бывших абхазских депутатов. «Депутаты должны прийти на нее подготовленными, то есть уверенными в том, что их позиция будет поддержана народом и теми, кого они считают авторитетами. Для кого-то это президент, для кого-то [премьер-министр] Александр Анкваб», — сказал он.



«Депутаты связаны обязательствами. Честные — перед людьми, которые за них голосовали, а нечестные — перед политиками, которые оплатили их приход в парламент», — добавил он. «Скоро мы узнаем, кому мы принадлежим — народу или олигархии».



Для удобства чтения мы решили не использовать такие оговорки, как «де-факто», «непризнанная» или «частично признанная», когда речь идет об институтах или политических позициях в Абхазии, Нагорном Карабахе и Южной Осетии. Это не подразумевает позицию по поводу их статуса.



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