Евросоюз не признает легитимности выборов в де-факто парламент Абхазии Дата: 13/03/2022

Автор: СОВА

Евросоюз не признает легитимности выборов в де-факто парламент Абхазии. Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Тбилиси Карла Харцеля.



«Европейский союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, признанные международным правом. Что касается т. н. парламентских выборов, состоявшихся 12 марта 2022 года в сепаратистском грузинском регионе Абхазия, напомним, что Европейский союз не признает конституционно-правовых рамок, в которых они проходили.



ЕС продолжит свою политику непризнания и вовлеченности. Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии остается полностью мобилизованным в этом отношении».



Ранее аналогичное заявление сделало посольство США в Грузии.