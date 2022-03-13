Евросоюз не признает легитимности выборов в де-факто парламент Абхазии

Дата: 13/03/2022
Автор: СОВА

Евросоюз не признает легитимности выборов в де-факто парламент Абхазии. Об этом говорится в заявлении посла ЕС в Тбилиси Карла Харцеля.

«Европейский союз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, признанные международным правом. Что касается т. н. парламентских выборов, состоявшихся 12 марта 2022 года в сепаратистском грузинском регионе Абхазия, напомним, что Европейский союз не признает конституционно-правовых рамок, в которых они проходили.

ЕС продолжит свою политику непризнания и вовлеченности. Специальный представитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии остается полностью мобилизованным в этом отношении».

Ранее аналогичное заявление сделало посольство США в Грузии.
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