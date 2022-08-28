Граждане РФ покупают недвижимость в Абхазии несмотря на запрет Дата: 28/08/2022

Автор: Мариана Котова, NetGazeti

Вопрос продажи недвижимости иностранцам встаёт в Абхазии периодически регулярно. Но в последнее месяцы эта тема поднимается на разных уровнях с беспрецедентной частотой. Вот и сейчас в контексте перспективы вступления Абхазии в союзное государство с Россией и Беларусью о продаже жилья россиянам заговорили в Госдуме РФ. Речь идёт именно о жилье, потому что коммерческую недвижимость в Абхазии приобретать нерезидентам можно. Да и жилую тоже покупают россияне уже давно.



Есть несколько вариантов легальный и не совсем. Первый — это зарегистрировать в минюсте фирму, совместное российско-абхазское предприятие, оформить на него жилплощадь и передать в таком статусе во владение российскому партнёру. Да, придётся больше заплатить за сделки в бюджет Абхазии, тарифы на свет и воду будут больше, но все равно ничтожны по сравнению с такими же платежами в России.



Второй, не легальный способ это пользоваться жильём, которое оформлено на другого человека. Житель Абхазии может продать свой дом или квартиру любому россиянину, но не переоформлять право собственности. Сделка держится на честном слове. Таких примеров много, как и много случаев афер. Когда одна и та же квартира была продана нескольким людям сразу.



Судебные тяжбы в таких делах почти никогда не завершились в пользу покупателей. Но для россиян, которые хотят приобрести «домик у моря» по выгодной цене такая схема часто становится более приемлемой, чем долгий процесс получения абхазского паспорта, который даёт право продавать и покупать квадратные метры жилья. Потому что это тоже процесс непростой.



Есть два способа стать гражданином Абхазии. Первый получить гражданство через комиссию, которая проходит в Администрации президента. Для того, чтобы попасть на комиссию необходимо сдать экзамен по абхазскому языку и на знание конституции Абхазии, предоставить медицинские справки на отсутствие ВИЧ, ходатайство от какой-либо организации или влиятельного лица, какие-то другие документы, которые могут служить аргументом за вступление в абхазское гражданство.



Второй способ получить гражданство — заслужить его так, чтобы [де-факто] президент своим указом его предоставил. Многие известные политики, журналисты и артисты стали гражданами Абхазии таким образом. И приобрели домики у моря в Пицунде, Гагре или Сухуми. К слову, подавать и покупать землю в Абхазии нельзя. Её сдают в аренду. Когда в объявлении пишут продаётся земельный участок, то это означает, что продают разрешение на строительство на этом участке.



В течение многих лет Россия пыталась добиться согласия разрешить российским гражданам легализовать свою собственность при покупке недвижимости в Абхазии. Из-за разногласий по этому вопросу абхазы неоднократно становились объектом критики со стороны Москвы.



«Москва вернется к вопросу о собственности российских граждан в Абхазии, в том числе этнических русских и этнических грузин», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос об ограничении прав собственности российских граждан в Абхазии в 2020 году.



В последнем заявлении Москвы по этому поводу Затулин назвал беспочвенным «страх абхазов», что, продав землю русским, они перестанут быть хозяевами Абхазии, и косвенно сказал абхазам, что если они хотят развиваться, то должны действовать иначе.



«Оппозиция Абхазии пытается породить сомнения: мол, если это допустить сегодня, то завтра абхазы перестанут быть хозяевами страны. Но ведь понятно, что землю из Абхазии никто не увезет, и подобного рода страхи препятствуют на деле развитию Абхазии», — сказал Затулин.