«Закон об апартаментах» в Абхазии и опасения оппозиции Дата: 18/04/2023

Автор: Бежан Матуа, Сухуми (NetGazeti.ge)

В Абхазии власти решили принять закон регулирующий строительство, продажу и эксплуатацию апартаментов. По мнению оппозиционно настроенных политиков и общественных деятелей, закон нацелен на обход запрета продажи жилой недвижимости иностранным гражданам. По мнению депутата пятого созыва Народного Собрания Абхазии Леонида Чамагуа, план по заселению Абхазии россиянами пытаются претворить в жизнь еще с 2008 года.



Но, по его мнению, предыдущие руководители самопровозглашенной Абхазии — Сергей Багапш, Александр Анкваб и Рауль Хаджимба, а также члены [де-факто, прим.ред.] парламента тех лет сопротивлялись давлению Москвы. Сегодня же, со стороны исполнительной власти, никакого сопротивления нет.



— «Я вижу, что у нас в парламенте есть достойные депутаты, которые не должны допустить принятия закона об апартаментах, да и власть должна адекватно реагировать на подобное», — заявил Леонид Чамагуа на недавней встрече оппозиционных общественно-политических организаций и партий.



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По его мнению, у властей Абхазии есть механизмы, с помощью которых можно принимать более самостоятельные решения. Чамагуа привел в пример гармонизацию законодательств Абхазии и России, которую Абхазия должна осуществить согласно договору о «союзничестве и стратегическом партнерстве». Акт подписали в Москве, в 2014 году.



Депутат Чамагуа призвал власти привести в соответствие с российской норму, согласно которой внутренние законы выше международных соглашений.



— «В России уже несколько лет собственные законы приоритетнее международного права. Мы тоже можем прописать у себя так. Это даже лучшим образом повлияет на наши отношения с Россией», — считает Леонид Чамагуа.



Сегодня в Абхазии любое международное соглашение считается выше внутренних законов. И это может в недалеком будущем вызвать проблемы. Дело в том, что в конце марта было ратифицировано соглашение о взаимном признании судебных решений. Оппозиция опять-таки связывает это с законом об апартаментах.



К примеру, гражданин России покупает апартаменты в Абхазии, а через какое-то время подает в суд по месту своей прописки о признании апартаментов жилым помещением. Суд в его городе признает это право за истцом, и сторона в Абхазии обязана выполнить это судебное решение. Таким образом апартаменты начнут переходить из нежилого фонда в жилой. Так описывает механизм легализации рынка жилой недвижимости для россиян, главный оппозиционер Адгур Ардзинба.



Также, по его мнению будут изыматься из собственности объекты недвижимости, которые находится в совместной собственности у жителей Абхазии с гражданами России. По действующему законодательству объект недвижимости может быть оформлен как совместное предприятие. Так совладелец бизнеса с российской стороны может судебным иском «отжать» часть или весь бизнес у абхазского партнера.



— «Мы видим, что в России происходят тысячи рейдерских захватов с помощью подкупленных судей», — рассказывает Адгур Лагвилава, на собрании оппозиционных сил, — «Я не доверяю российским судам. Наши суды мне кажутся более справедливыми. И мы должны доверять им. Мы же не даром тридцать лет выстраивали свою судебную систему?».



Из-за своевременной неуплаты кредитов российским банкам может быть изъята недвижимость в Абхазии – говорят экономисты. По словам Ардзинба этот механизм сделает граждан Абхазии беззащитными перед судебной машиной Российской Федерации. По его мнению — это соглашение никак не согласуется с обязанностью власти защищать интересы своих граждан, и своей страны.



— «Наша власть перестала ориентироваться на внутреннюю повестку, заботиться о нуждах своих граждан», — говорит экономист Ахра Аристава, — «Мы постоянно слышим про инвесторов, и что нужно инвесторам. Наши власти перестали ориентироваться на научный подход в экономике. Поэтому мы видим в этом году беспрецедентно дефицитный бюджет. У власти ни на что нет денег, даже на то, чтобы оснастить электросчётчиками наши дома».



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Леонид Чамагуа приводит в пример российский опыт, где сегодня сотни и тысячи исков в судах, от людей требующих признать их апартаменты жилыми помещениями. Идут имущественные споры в судах между бывшими чиновниками и государством.



Экс депутат призывает учиться на чужих ошибках, а не открывать Абхазию как новое поле для афер.



— «В открытом доступе находится информация об арбитражных судах в России. Посмотрите, кто сейчас с кем судится. У Ткачева отнимают гостиницу в пользу Сириуса. Как вы думаете, мы, наши бизнесмены смогут бороться с этим?», — вопрошает Чамагуа.



Он уверен, что попытка властей убедить общество в невозможности развития Абхазии без стороннего вмешательства, продажи недвижимости и передачи в собственность стратегических объектов — это махинация и манипуляция общественным мнением.



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— «Те, кто говорит нам, что сами мы ничего не можем, и из-за этого все должны отдать инвестору, просто хотят все продать и уехать», — считает Чамагуа, депутат самопровозглашенной Абхазии.



Виталий Габния, председатель партии «Апсны», экс вице-президент при Рауле Хаджимба, уверен, что афера заключается еще и в том, что разрешать строительство апартаментов заведомо зная, в каком состоянии находится инфраструктура — это ввести инвестора к краху, получив свою прибыль, как говорится еще «на входе».



— «На улице Когония стоит высотное здание и уже несколько лет его не могут сдать, потому что нет электрических мощностей, которые требуются. А вы представьте, если начнется массовое строительство, что будет? Наша энергосистема, водоснабжение, и канализация просто не выдержат. А ведь инвесторам об этом не говорят. Они заставляют людей вкладывать деньги, берут свою долю «на входе», а дальше судьба этих объектов их интересовать не будет», — считает Габния.



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Оппозиция стремится наладить диалог с властью, чтобы не допустить принятия вредных для Абхазии законов. Самыми опасными сегодня они считают еще не принятый закон об апартаментах, передачу в собственность гос.дачи в Пицунда, уже подписанное соглашение о взаимном признании судебных решений и либерализацию энергетики.



По мнению оппозиционных сил все это ведет к потере независимости, которая, по их мнению, у Абхазии пока есть.



Автор: Бежан Матуа, Сухуми.