Закареишвили: «Нам пытаются внушить, что якобы Россия вернет нам Абхазию и Южную Осетию» Дата: 23/05/2023

Автор: «Netgazeti»

Интервью «Netgazeti» с конфликтологом и бывшим госминистром по примирению Паатой Закареишвили о прогнозах связанных с Абхазией и оценке нынешней ситуации.



В последние дни, на фоне отмены Россией виз для граждан Грузии и запуске прямых авиарейсов, со стороны властей Грузии часто звучат заявления о вероятности того, что в будущем Россия деоккупирует территории Грузии. Насколько реален такой шаг со стороны России после «потепления» отношений с Грузией?



Такие заявления не являются неожиданными. Вопросы, связанные с восстановлением территориальной целостности, всегда находятся в центре общественного внимания, и любой политик вынужденно считает себя обязанным, если не может выполнить эту работу, то хотя бы спекулировать на эту тему.



«Все наши шаги направлены на достижение великой идеи объединения нашей страны. Все эти шаги приближают нас к нашей общей великой национальной цели. Это наша правильная и прагматичная безальтернативная национальная политика», — заявил несколько дней назад премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Другие члены правящей партии также выразили надежду на то, что Россия вернет Грузии Абхазию и Южную Осетию.



Вопрос территориальной целостности для грузинского общества «спящая» тема, однако, как правило, при ее оживлении, с седьмого-восьмого места она оказывается на первом.



Спекулировать на этой теме сегодня совершенно недопустимо и антигосударственно. Наряду с реверансами в адрес России, государства-оккупанта.



Нам внушают, что якобы со стороны России будут сделаны добрые жесты по вопросу территориальной целостности. Это абсурд. Ничего подобного, Россия до сих пор не делала. Как правило, она подбрасывает нам кость, а мясо оставляет себе. Так было всегда со времен Шеварднадзе. Шеварднадзе, проводивший мудрую политику, основанную на собственном менталитете, опыте и реалиях, также был «кинут». Тем более, что в условиях нынешней российской власти можно этого [восстановления территориальной целостности] ожидать?! Россия может осчастливить нас только до уровня «Азимута», когда из своего списка компания убрала Абхазию и Южную Осетию.



Ей достаточно найти 365 компаний, которые сначала впишут в свои списки Абхазию и Южную Осетию, а потом, каждый день, будут их одну за другой вычеркивать из этого списка, мы гарантированно будем «счастливой нацией» в течение 365 дней.



При этом в Абхазию приедет Александр Лукашенко, Россия заберет себе Бичвинта [Пицунда], присвоит себе территории, а здесь ни один человек не поднимет голоса.



Однако в данном случае это не проблема России, это наша проблема, когда мы клюем на заброшенные удочки.



А кто клюет на эти удочки, правительство или народ Грузии?



Правительство достаточно умное. Они знают, что это только обещания и все останется по-прежнему, что это блеф. Однако избиратели «Грузинской мечты» хотят сидеть в кувшине [быть в неведении], их устраивает такое спокойствие.



В истории независимой Грузии еще никогда в стране не было такой жесткой власти. «Грузинская мечта» думает только о собственной победе, а Россия ей в этом помогает. Придумывают концепцию, что якобы будет война, будет второй фронт, какие ужасные ЕС, США, которые заставят нас противостоять спящему медведю, и что правительство делает все, чтобы Запад не втянул нас в этот ужас и не разбудить медведя. Эта концепция создана для их наивных избирателей, сидящих в кувшине.



Как вы думаете, много ли таких избирателей?



Если бы их было много, они бы так не переживали по этому поводу, и Россия не швыряла бы в нас безвиз, как драгоценный дар. Все эти годы Москва говорила, что Россия отменит визы для граждан Грузии только после восстановления дипломатических отношений. В ответ в Грузии выступили с жесткими заявлениями о том, что дипломатические отношения не будут восстановлены до тех пор, пока российские войска находятся на территории Грузии и Россия не откажется от признания их независимости. Сегодня Россия почему-то забыла о собственном обещании и кинула нам безвизовый режим. Это поддержка «Грузинской мечты», которой нужны голоса, пророссийские голоса, тех граждан, которые жили в России и хотят уехать из страны.



Я считаю, что отмена визового режима не была односторонним решением России, это были очень долгие переговоры с инициативой Грузии о предоставлении безвизового режима, чтобы завоевать голоса населения. Возможное восстановление дипломатических отношений, о чем Россия уже высказала свое мнение, станет главным «козырем» грузинского правительства, что «сначала выиграем выборы, а потом посмотрим».



В этих предполагаемых грузино-российских переговорах стороны как-то затрагивали тему Абхазии?



Я уверен, что с грузинской стороны возможно было заявлено, что «надо подбросить кость» перед выборами. Может быть, это облегчение положения грузинского населения в Ахалгорском и Гальском районах, может быть, то, что Россия откроет какой-то дополнительный блокпост, например, в Хурча. Или по вопросу Цхинвали, скажем, вместо нынешних 10 дней в месяц открыть передвижение на большее количество дней. В конце концов, это все будет еще одна «впечатляющая победа».



Если у вас есть информация, какие настроения в абхазских кругах последовали за этими некими «потеплениями» в грузино-российских отношениях?



Конечно, там есть опасения, но как Москва работает по Тбилиси, говоря «Грузинской мечте», мол не бойтесь, мы сохраним вам вашу власть, мы вам кое-что подкинем, главное, чтобы вы оставались у власти, примерно, также они работают по Абхазии. Мол, кое-что дадим грузинам на уровне «Азимут», но не волнуйтесь, мы никогда не поставим под сомнение признание вашей независимости.



Соответственно, если на уровне граждан есть чувство страха, что Россия отдаст Грузию Абхазии, то близкие к политической элите прекрасно знают, что им не о чем беспокоиться.



Они знают, что являются важным куском [пирога] для России, и Россия не может пойти на уступки в фундаментальных вопросах. Но с другой стороны, они тоже прекрасно знают и убеждают общественность в том, что взамен им приходится уступать по некоторым вопросам и платить высокую цену — например, по Бичвинта или в виде т.н. «закона о квартирах».



Россия оказывается в двойном выигрыше?



Да, конечно. И вся трагедия заключается в том, что Россия продает воздух, а мы и абхазы ведемся на блеф. России даже не нужен червяк, чтобы поймать рыбу.