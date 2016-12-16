Оппозиция выторговала у Хаджимба должности

Проходившие вчера в Сухуми акции протеста за отставку лидера марионеточного режима Абхазии, организованные Блоком оппозиционных сил, завершились предложением им занять ряд должностей. Как заявил на сходе лидер фонда "АПРА" Аслан Бжания, им были предложены посты "вице-премьера", генпрокурора две кандидатуры в "Конституционный суд", и кандидатуры при формировании нового состава ЦИК.



Аслан Бжания также отметил, что так же предложены места для представителей оппозиции на уровне заместителей в "министерствах" и ведомствах.



Спикер абхазского "парламента" Валерий Бганба, по словам Бжания, заверил его, что в ближайшее время "депутаты" проведут работу по перераспределению полномочий лидера абхазского режима.



Как заявил лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба "Интерфаксу", оппозиция приняла предложения Рауля Хаджимба.



"Согласно этим договоренностям представителям оппозиции будет дана возможность занять пост генпрокурора республики, вице-премьера, а также ряд министерских должностей в правительстве республики. Представители оппозиции также займут должности двух судей Конституционного суда", - сказал он.



"Сейчас я жду от лидеров оппозиции подписанных документов, касающихся распределения ряда должностей в органах государственной власти", - сказал Хаджимба "Интерфаксу" в ночь на пятницу.



Он подтвердил агентству, что оппозиции предложены посты "генпрокурора", "вице-премьера", а также ряд "министерских" должностей в "кабинете министров" и два места в "Конституционном суде".









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