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    В Абхазии назвали возможную причину жесткой посадки Ми-24
    03.04.2024
    Причиной жесткой посадки вертолета Ми-24 в Абхазии мог стать отказ материальной части, сообщили РИА Новости в пресс-службе "министерства обороны" республики.


    "Причиной, по предварительным данным, является отказ материальной части. Создана рабочая группа, которая совместно с военной прокуратурой работает на месте", - сообщили в ведомстве.

    Ми-24 совершил жесткую посадку в Гульрипшском районе к юго-востоку от Сухуми во вторник. На борту было три члена экипажа, двое попали в больницу с переломами позвоночника, третий - с травмами средней тяжести.


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