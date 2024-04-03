В Абхазии назвали возможную причину жесткой посадки Ми-24

Причиной жесткой посадки вертолета Ми-24 в Абхазии мог стать отказ материальной части, сообщили РИА Новости в пресс-службе "министерства обороны" республики.





"Причиной, по предварительным данным, является отказ материальной части. Создана рабочая группа, которая совместно с военной прокуратурой работает на месте", - сообщили в ведомстве.



Ми-24 совершил жесткую посадку в Гульрипшском районе к юго-востоку от Сухуми во вторник. На борту было три члена экипажа, двое попали в больницу с переломами позвоночника, третий - с травмами средней тяжести.









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