Россия готова помогать Абхазии в послевузовской подготовке медицинских кадров

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22.04.2024 Российская Федерация готова безвозмездно помогать Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) в послевузовской подготовке кадров. Об этом сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с лидером местного марионеточного режима Асланом Бжанией в Сухуми, куда он приехал для участия во втором Абхазском медицинском форуме.



"Ключевая история - вопрос подготовки специалистов, потому что грамотные квалифицированные специалисты являются основой здравоохранения любой страны. Сегодня в российских вузах проходят подготовку 144 гражданина Абхазии, ежегодно российские медвузы оканчивают 22 человека, что в два раза больше, чем в допандемийный период, это хорошая динамика развития. Мы имеем договоренности сегодня и по послевузовской подготовке специалистов, и мы готовы безвозмездно помогать послевузовскому обучению специалистов, отрабатывать технологии и методы лечения для того, чтобы эта помощь была качественной", - сказал Мурашко.



По словам главы Минздрава России, "нужно еще рассмотреть вопросы взаимодействия по среднему медицинскому образованию и новым подходам". "С развитием туризма и высоким потоком туристов из РФ мы заинтересованы, чтобы система здравоохранения Абхазии работала на высоком профессиональном уровне", - сказал Мурашко.



Отвечая на вопрос ТАСС о сотрудничестве с Минздравом Абхазии, Мурашко сказал, что работает несколько программ, в том числе и по лекарственному обеспечению, подготовке кадров. "Сегодняшняя встреча в рамках медицинского форума даст новый толчок развитию [сотрудничества], нам необходимо после пандемии сделать определенные выводы по повышению устойчивости системы здравоохранения, по доступности первичной медико-санитарной помощи. Все это является предметом наших переговоров, и участие ведущих специалистов в области инфекционных заболеваний сегодня позволит выработать ряд мер по сдерживанию развития инфекционных болезней и оказанию медпомощи", - сказал он.











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