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    Частная грузинская компания поставляет Абхазии электроэнергию
    08.04.2024
    Частная грузинская компания поставляет Абхазии электроэнергию, сообщает «Эхо Кавказа со ссылкой на председателя совета директоров ООО «Ингури ГЭС» Левана Мебония.

    Ранее стало известно, что «Ингури ГЭС» приостановила работу из-за повреждения стены в деривационном туннеле станции. По словам Мебония, сотрудники станции работают в три смены, запуск станции запланирован к 15 апреля.

    «Немножко потерпите», – говорит руководитель «Ингури ГЭС» жителям оккупированной Абхазии, которым свет сейчас отключают на шесть часов в сутки.

    Мебония также рассказал, что электроэнергия, поступающая в Абхазию в настоящее время, в 6-7 раз дороже, чем энергия «Ингури ГЭС».

    «В течение апреля в этом объеме эту электроэнергию надо вернуть (частной компании)», – отметил он.

    После запуска «Ингури ГЭС» ограничения в Абхазии могут продолжиться, «но не в таком объеме», говорит Мебония.

    «Ситуация не из легких. В ноябре, декабре, январе, феврале всю электроэнергию забирает Абхазия. У меня вообще нет финансовых доходов. Если кто-то думает, что мы специально остановили станцию, очень ошибается. Мой интерес, чтобы станция работала, чтобы получить деньги, выплатить зарплаты, покрыть эксплуатационные расходы», – сказал он.

    Мебония добавил, что из России в Абхазию электроэнергия в настоящее время не поступает. Об этом свидетельствуют и данные «Грузинской электросистемы».

    Отвечая на вопрос грузинской редакции «Радио Свобода» глава Минэкономики Леван Давиташвили заявил, что не знает, какая компания поставляет электроэнергию в Абхазию.

    Напомним, о завершении «социального перетока» из России Сухуми сообщил 18 марта 2024 года. Ранее, в конце 2023 года, сообщалось, что на закупку российской электроэнергии де-факто власти Абхазии выделили 900 млн рублей.


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