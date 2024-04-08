Частная грузинская компания поставляет Абхазии электроэнергию, сообщает «Эхо Кавказа со ссылкой на председателя совета директоров ООО «Ингури ГЭС» Левана Мебония.
Ранее стало известно, что «Ингури ГЭС» приостановила работу из-за повреждения стены в деривационном туннеле станции. По словам Мебония, сотрудники станции работают в три смены, запуск станции запланирован к 15 апреля.
«Немножко потерпите», – говорит руководитель «Ингури ГЭС» жителям оккупированной Абхазии, которым свет сейчас отключают на шесть часов в сутки.
Мебония также рассказал, что электроэнергия, поступающая в Абхазию в настоящее время, в 6-7 раз дороже, чем энергия «Ингури ГЭС».
«В течение апреля в этом объеме эту электроэнергию надо вернуть (частной компании)», – отметил он.
После запуска «Ингури ГЭС» ограничения в Абхазии могут продолжиться, «но не в таком объеме», говорит Мебония.
«Ситуация не из легких. В ноябре, декабре, январе, феврале всю электроэнергию забирает Абхазия. У меня вообще нет финансовых доходов. Если кто-то думает, что мы специально остановили станцию, очень ошибается. Мой интерес, чтобы станция работала, чтобы получить деньги, выплатить зарплаты, покрыть эксплуатационные расходы», – сказал он.
Мебония добавил, что из России в Абхазию электроэнергия в настоящее время не поступает. Об этом свидетельствуют и данные «Грузинской электросистемы».
Отвечая на вопрос грузинской редакции «Радио Свобода» глава Минэкономики Леван Давиташвили заявил, что не знает, какая компания поставляет электроэнергию в Абхазию.
Напомним, о завершении «социального перетока» из России Сухуми сообщил 18 марта 2024 года. Ранее, в конце 2023 года, сообщалось, что на закупку российской электроэнергии де-факто власти Абхазии выделили 900 млн рублей.