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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Бжания вновь заявил о необходимости принятия закона «об иноагентах»

26.04.2024 Лидер абхазских сепаратистов Аслан Бжания заявил в интервью абхазскому телевидению 24 апреля, что необходимо «детально разобраться в деятельности неправительственных организаций», особенно тех, которые финансируются из государств, «недружественных по отношению к России и Абхазии».



«Многие программы, реализуемые UNDP, финансируются американским правительственным агентством USAID. Это их главный донор. Они работали со своими программами на территории Украины, пик их активности пришелся и на Беларусь. С октября 2012 года деятельность этих организаций запрещена в России, по какой причине? По той причине, что их деятельность не всегда прозрачна.



Так действуют особенно у нас, на территории Абхазии. Они считают, что влияние России на Абхазию крайне деструктивно и необходимо это влияние уменьшить и вместо российского влияния распространить здесь англосаксонское влияние», — сказал Бжания в интервью.



Бжания также заявил, что не может представить себе «будущее без нашего независимого государства».



«Но тогда если Россия нам помогает в строительстве государства, почему эти государства нам не помогают в этом, а препятствуют? Почему они создают условия для того чтобы мы вошли в состав Грузии? Почему они не работают на то чтобы Грузия нас признала? Если Грузия признаёт независимость Абхазии все вопросы снимаются автоматически, мы устанавливаем с ними добрососедские отношения и у нас обеспечивается прочный мир», — заявил президент де-факто республики.



По словам Аслана Бжания, идеологическая работа ведется в той части, которая касается молодежи. По его словам, некоторые неправительственные организации, работающие на территории де-факто республики, «намеренно занимаются ухудшением отношений» Сухуми с Москвой.



«Поэтому мы хотим навести некоторый порядок в этом плане», — объяснил Бжания.



Говоря о законе «Об иностранных агентах» Бжания использовал те же антизападные аргументы, на которых основывались власти России принимая аналогичный закон.



В феврале этого года президент де-факто Республики Абхазия Аслан Бжания внес в [де-факто] парламент закон «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранных агентов».



Как и Россия, Москва в последние годы косвенными или прямыми намеками обязывает Сухуми принять закон «Об агентах иностранного государства», что вызвало острую реакцию со стороны гражданского общества Абхазии.









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