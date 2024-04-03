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    Бжания признал наличие угрозы абхазскому языку в оккупированном регионе Грузии
    03.04.2024
    Де-факто лидер Сухуми Аслан Бжания признал наличие угрозы абхазскому языку в оккупированном регионе Грузии. Говоря о статусе русского языка в оккупированном регионе, де-факто лидер отметил, что на «великом и могучем» в Абхазии говорят все и что он «даже доминирует» — и в делопроизводстве, и в школе.

    Он отметил, что угроза есть и что над этим ведется работа. Но в то же время он заверил, что проблем у русского языка в Абхазии не будет.

    «С четвертого класса в школе все дисциплины — история, литература, математика преподаются только на русском. Мы — двуязычный этнос, и у нас скорее есть угроза родному языку: мы над этим работаем, чтобы абхазский знали все граждане Абхазии, это важно.

    Наш язык, хотя и сложный, очень интересный. У русского языка никаких проблем нет и не будет. Ни в одной стране бывшего СССР вы не увидите такого владения языком, как в Абхазии», — заявил Бжания.

    Напомним, в оккупированном Гали ведется углубленное изучение русского языка. В июне 2023 года в Гальском районе был создан «Центр открытого образования по обучению методикам русского языка».


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