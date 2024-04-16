Автобус с российскими туристами столкнулся с легковушкой в Абхазии

16.04.2024 Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии). Об этом сообщает «Интерфакс». Авария произошла на республиканской трассе в селе Ачадар.



«По предварительным данным в автобус врезался легковой автомобиль BMW, выехавший на встречную полосу движения. В результате ДТП пострадали три пассажира автобуса и водитель иномарки», — говорится в сообщении.



Отмечается, что пострадавших туристов из России отправили в больницу, оказали помощь и отпустили. Водителя BMW госпитализировали, он находится в реанимации.



Судя по фото с сайта apsnypress.info, и автобус Neoplan, и BMW получили серьезные повреждения. У легковушки полностью разбита передняя часть кузова.



По данным Минтуризма республики, автобус, попавший в ДТП, вез туристов из Таганрога.



До этого стало известно, что в Краснодаре маршрутчик ударил женщину, которая хотела оплатить проезд картой. Полиция начала проверку по факту конфликта между водителем маршрутки и пассажиркой.



Ранее сообщалось, что под Елабугой дорожный отбойник насквозь проткнул попавший в ДТП кроссовер.











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