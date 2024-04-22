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    Граждан России в туристический сезон в Абхазии будут лечить российские врачи
    22.04.2024
    Власти России намерены отправить в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии) врачей для оказания медицинской помощи во время летнего отдыха. Таким образом планируется справиться с повышенной нагрузкой на медучреждения в летний период.

    Абхазия станет летом комфортнее для туристов из РФ. Российские власти намерены отправить бригады российских медиков на курорт в летний период. Информация об этом была озвучена на Втором Абхазском медицинском форуме главной Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

    Он отметил, что таким образом удастся снизить нагрузку на медицинский персонал республики во время летнего сезона.

    Кроме этого, в рамках форума обсуждалось совместное развитие медицинского обслуживания. В частности, стороны будут обмениваться опытом и последними технологичными разработками в сфере здравоохранения.

    Также в рамках мероприятия был подписан договор о ликвидациях санитарных последствий чрезвычайных происшествий на территории двух стран.




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