На «Ингури ГЭС» завершены основные работы по ликвидации аварии

11.04.2024 На Ингурской гидроэлектростанции завершены основные работы по ликвидации аварии в деривационном тоннеле, сообщили в абхазской компании «Черноморэнерго».



«Стена, которая ранее обрушилась, на данный момент восстановлена. Остались незначительные работы, которые будут завершены в ближайшее время. Гидроэлектростанция скоро будет полностью готова к работе и начнёт подачу электроэнергии», – говорится в сообщении.



Электроснабжение самопровозглашенной республики Абхазия в настоящее время осуществляется за счет поставок со стороны грузинской компании, сообщил ранее председатель совета директоров ООО «Ингури ГЭС» Леван Мебония. По его словам, после запуска станции ограничения в Абхазии могут продолжиться, «но не в таком объеме» (свет сейчас отключают на шесть часов в сутки).



Из России в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии) электроэнергия не поступает с середины марта.









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