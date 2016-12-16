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    Три российских оккупанта погибли в результате взрыва на базе в Гудауте, 11 ранены - СМИ
    16.12.2016
    На дислоцированной в Гудауте (Абхазия, оккупированная территория Грузии) российской 7-й оккупационной базе произошел сильный взрыв. В результате взрыва трое военнослужащих погибли, 11 тяжело ранены, в их числе двое чеченцев. Об этом сообщает грузинское агентство "Ньюпост" со ссылкой на источники в Абхазии.

    Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня утром - загорелся бак с горючим, что вызвал взрыв склада вооружений.

    По информации источника, пострадавшие переведены в агудзерский военный госпиталь, некоторым из них требуется ампутация конечностей.

    Местные врачи ожидают медицинские вертолеты из России, чтобы перевести пострадавших в Россию.

    В связи со случившимся в Минобороны РФ начато следствие по статье "неосторожность".


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