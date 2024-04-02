Ингури ГЭС временно остановила работу

Крупнейшая гидроэлектростанция Грузии "Ингури ГЭС" остановила работу со 2 апреля на несколько дней, предположительно, до 10 апреля, говорится в сообщении компании.



Причиной остановки ГЭС называется проверка деривационного тоннеля (гидротехнический тоннель для подвода воды к турбинам ГЭС или для сбрасывания воды от турбин) и, при необходимости, его очистка.



"Освобождение деривационного тоннеля и его детальное изучение необходимо в рамках финальной фазы четвертого этапа, чтобы точно определить необходимые работы", – говорится в сообщении.



После осмотра и изучения тоннеля "Ингури ГЭС" продолжит работу в обычном режиме.



На обеспечении электроэнергией населения остановка ГЭС не скажется, утверждают в компании.



Ремонт тоннеля значительно сократит потери воды из-за утечки, что в будущем отразится на объеме вырабатываемой ГЭС электроэнергии. В результате ремонта потери сократятся примерно на 100 миллионов киловатт-часов, т. е. на 30-35%.



Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро, 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро – предоставил Европейский банк реконструкции и развития.



Ингури ГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. У этой ГЭС особый статус, она до сих пор поставляет часть электроэнергии Абхазии.









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