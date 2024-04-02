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    Ингури ГЭС временно остановила работу
    02.04.2024
    Крупнейшая гидроэлектростанция Грузии "Ингури ГЭС" остановила работу со 2 апреля на несколько дней, предположительно, до 10 апреля, говорится в сообщении компании.

    Причиной остановки ГЭС называется проверка деривационного тоннеля (гидротехнический тоннель для подвода воды к турбинам ГЭС или для сбрасывания воды от турбин) и, при необходимости, его очистка.

    "Освобождение деривационного тоннеля и его детальное изучение необходимо в рамках финальной фазы четвертого этапа, чтобы точно определить необходимые работы", – говорится в сообщении.

    После осмотра и изучения тоннеля "Ингури ГЭС" продолжит работу в обычном режиме.

    На обеспечении электроэнергией населения остановка ГЭС не скажется, утверждают в компании.

    Ремонт тоннеля значительно сократит потери воды из-за утечки, что в будущем отразится на объеме вырабатываемой ГЭС электроэнергии. В результате ремонта потери сократятся примерно на 100 миллионов киловатт-часов, т. е. на 30-35%.

    Полная стоимость проекта ремонта – 45 миллионов евро, 7 миллионов из них – грант Еврокомиссии, 38 миллионов евро – предоставил Европейский банк реконструкции и развития.

    Ингури ГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. У этой ГЭС особый статус, она до сих пор поставляет часть электроэнергии Абхазии.


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