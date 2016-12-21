Временная остановка Ингури ГЭС вызовет энергодефицит - Мебония

В энергоснабжении дефицит из-за работ, запланированных на Ингури ГЭС



В 2017 году Ингури ГЭС на две недели, а в 2018 году на несколько месяцев прекратит работу. По заявлению директора Ингури ГЭС Левана Мебония, в марте 2017 года в течение двух недель на ГЭС будут работать специалисты, и спланируют реабилитационную работу, которые будут выполняться в 2018 году. В течение этого времени гидроэлектростанция полностью прекратит работу.



Для работ, которые будут выполняться в 2018 году, понадобятся почти 3-4 месяца.



По заявлению замминистра энергетики, Ираклия Хмаладзе, недостача будет пополняться электроэнергией, произведенной на других электростанциях, и импортированной из других стран.



Грузинская сторона ведет переговоры о тарифе электроэнергии и сотрудничестве с "Интер-РАО".



Заместитель министра энергетики предполагает, что переговоры закончатся в течение месяца, и к моменту остановки Ингури ГЭС все выяснится.



Ведутся переговоры также с азербайджанской стороной. Во время парализации Ингури ГЭС на Министерство энергетики, предположительно, будет возложено обязательство энергоснабжения оккупированной Абхазии.











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