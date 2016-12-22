Жителям Абхазии с российским гражданством выдадут российские полисы страхования

На территории Абхазии будут выдаваться полисы обязательного медицинского страхования местным жителям с российским гражданством. Это предусмотрено договором, оформленным между Москвой и сухумским режимом в феврале 2016 года.



Как заявил глава здравоохранительного ведомства марионеточного режима Абхазии Андзор Гоов, определены три пункта выдачи полисов - Гали, Сухуми и Очамчира.



"В нашу задачу входит обеспечение площадок и специалистов для того, чтобы страховые компании могли выдавать полисы гражданам России, проживающим в Абхазии", — отметил Гоов.



По его же слвоам, детям до 14 лет, которые не имеют гражданство, будут выдаваться полисы при предъявлении одним из родителей паспорта Российской Федерации.



Гоов подчеркнул, что наличие страхового полиса предусматривает соблюдение определенных правил для получения медицинской помощи в России.



"Экстренная помощь будет оказываться при предъявлении полиса, а плановые больные будут идти через поликлинику головного лечебного учреждения Минздрава Абхазии. Пациенты будут иметь возможность получить помощь не только в Краснодарском крае, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Томске и других городах", — сказал Гоов.









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