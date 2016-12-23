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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Зугдиди прошел судебный процесс по делу об убийстве Гиги Отхозория

23.12.2016 Вчера в районном суде Зугдиди завершилось изучение доказательств стороны обвинения по делу об убийстве гражданина Грузии Гиги Отхозория на абхазской линии российской оккупации. Прокурор представил доказательства, в том числе запись видеокамеры, изъятой с места происшествия, на которой отображен факт убийства Гиги Отхозория. Государственное обвинение также представило на суде аудио версию сообщения, поступившего на "112".



Помимо видео и аудио записи, на заседании также исследовали две гильзы, изъятые с места происшествия, металлическое инородное тело, изъятое из тела покойного Гиги Отхозория, одна пуля, соскобы (образцы) с правой и левой кисти рук, а также носа и области головного мозга убитого, образцы волоса и ногтей, взятых у трупа, кровообразная масса, взятая с асфальта на месте происшествия, одежда и обувь покойного, в которые он был одет во время происшествия.



В ходе исследования вещественных доказательств зал по собственному желанию покинула мать Гиги Отхозория, Джульетта Чантурия, а супруга Нино Маткава осталась на процессе.



Прокурор отметил, что они попытались связаться с обвиняемым в убийстве Рашидом Канджи-Оглы, который отключил телефон. По заявлению Левана Пипия, свидетели из села Акармара Ткварчельского района опознали на видео и фотоматериалах своего односельчанина Рашида Канджи-Оглы.



В виде доказательств он представил заключения экспертизы, в том числе подтверждающие, что во время происшествия Гига Отхозория не был выпившим, не находился под воздействием наркотических средств. После завершения заседания адвокат Рашида Канджи-Оглы, казначейский адвокат Мтвариса Бигвава заявила журналистам, что поскольку обвиняемый не представлен, она защищает его интересы в обязательном порядке. По ее пояснению, в совокупности в связи с делом были допрошены до 50 свидетелей, а на ближайших заседаниях будет объявлен приговор по делу.



Очередное рассмотрение дела Гиги Отхозория намечено на 26 декабря в 17:00 часов.



Обвиняемого в убийстве Рашида Канджи Оглы, скрывающегося на данное время в Абхазии, защищает казенный адвокат Мтвариса Бигвава. Уже были допрошены около 40 свидетелей, представленные прокуратурой, в том числе и очевидцы. На заседании присутствовали супруга, и мать Гиги Отхозория. Семья ждет приговора суда на ближайших процессах.



К информации, зугдидский районный суд начал рассмотрение дела об убийстве Гиги Отхозория в октябре. Судьей является Шота Бичия, стороной обвинения прокурор Леван Пипия. Дело против Рашида Канджи-Оглы возбуждено по двумя статьям УК Грузии: по статье 108, что подразумевает умышленное убийство, и по части 2 и 3 статьи 236, что подразумевает противоправное ношение, изготовление, перевозку, пересылку или сбыт огнестрельного оружия.



Беженец из Гальского района Гига Отхозория был убит 19 мая несколькими выстрелами в упор у административной границы Абхазии-Самегрело, на контролируемой Тбилиси территории в селе Хурча зугдидского муниципалитета. По утверждению стороны обвинения, в него стрелял т.н. пограничник Рашид Канджи-Оглы, который объявлен в розыск по всей Грузии. По информации близких и членов семьи убитого, выстрел последовал за перепалкой между пограничником и покойным. Гига Отхозория просил разрешения ввезти в Гали продукты, о чем не смогли договориться. Сухуми сообщает, что у Гиги Отхозория не было необходимых документов для пересечения границы, и конфликт был вызван этим.



Убийство Отхозория стало причиной восстановления пятисторонних встреч в оккупированном городе Гали. После четырехлетнего перерыва в офисе Верховного комиссариата ООН по беженцам, на второй день после похорон Гиги Отхозория, 27 мая собрались представители центральной власти Грузии, де-факто правительства Абхазии, России, наблюдательской миссии Евросоюза и ООН. С тех пор убийство, происшедшее у административной границы, остается главной темой встреч. На последней, шестой по ряду встрече, проведенной 11 ноября, заместитель начальника аналитического департамента СГБ, Кахабер Кемоклидзе заявил, что идут активные разговоры, чтобы передать обвиняемого Рашида Канджи Оглы центральной власти Грузии, и позиция центральной власти с данной точки зрения является твердой. А до того на смешанной встрече Тбилиси передал представителям де-факто военной прокуратуры материалы в связи с убийством Гиги Отхозория, однако позже выяснилось, что де-факто власть требует вновь переслать материалы.



Власть Грузии не рассматривает вопрос убийства Гиги Отхозория в политическом свете, и надеется, что убийца Отхозория обязательно предстанет перед грузинским правосудием. В то же время дело об убийстве Гиги Отхозория является одним из вопросов женевских переговоров.



Беженец из Гальского района Гига Отхозория проживал вместе с семьей из 7 человек в Зугдиди в съемной квартире. Через два месяца после его похорон, по решению правительства, Министерство по делам беженцев и расселения передало в собственность семье частный дом в центральном квартале Зугдиди.











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