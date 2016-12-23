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    Абхазия осталась без электричества из-за аварии на ИнгуриГЭС
    23.12.2016
    Руководитель Гальского района марионеточного режима Абхазии Тимур Надарая написал в социальной сети Фейсбук об аварии на Ингури ГЭС. В сообщении говорится, что в результате аварии без электричества оказалась вся территория Абхазии.

    Подробностей о причинах аварии не сообщается. По словам Надарая, "бригады выехали, ещё точно не знают, что случилось".

    Глава Гальского района отметил, что в Абхазии серьезные холода, идет "перегрузка по всем сетям, нагрузка на все агрегаты".

    "Сейчас энергетики докладывают: вариант, что могут, оставив без энергии два посёлка в Галском районе, подать энергию остальной части страны", - написал Надарая через несколько минут после первого сообщения об аварии.


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