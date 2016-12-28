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    Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации
    28.12.2016
    Абхазский марионеточный режим закрывает еще два перехода через линию оккупации по реке Ингури. Об этом говорится в проекте постановления, который был представлен сегодня в абхазском "правительстве".

    Постановлением предлагается закрыть пункты пропуска в селах Набакеви и Отобая, расположенные в нижней зоне Гальского районе.

    После закрытия вышеуказанных пунктов пропуска планируется закрыть еще один, после чего останется единственная дорога, проходящая через главный мост по реке Ингури.

    Постановление вступит в силу через 30 дней после его принятия.


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