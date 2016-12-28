Абхазский режим закрывает еще два перехода через линию оккупации

Абхазский марионеточный режим закрывает еще два перехода через линию оккупации по реке Ингури. Об этом говорится в проекте постановления, который был представлен сегодня в абхазском "правительстве".
Постановлением предлагается закрыть пункты пропуска в селах Набакеви и Отобая, расположенные в нижней зоне Гальского районе.
После закрытия вышеуказанных пунктов пропуска планируется закрыть еще один, после чего останется единственная дорога, проходящая через главный мост по реке Ингури.
Постановление вступит в силу через 30 дней после его принятия.