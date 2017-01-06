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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Закрытие пропускных пунктов является шагом назад в защите прав грузинского населения Абхазии - омбудсмен

06.01.2017 В течение 2016 года сепаратистская власть Абхазии не раз заявляла, что собирается упразднить пропускные пункты на линии разделения, кроме пропускного пункта на реке Ингури. Из 5 функционирующих пунктов один, пропускной пункт Шамгона-Тагилони был упразднен в апреле 2016 года. По информации, распространенной 29 декабря, планируется закрыть пропускные пункты Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая. Вместо них марионеточная власть предлагает жителям Гальского района автобусную услугу до моста Ингури.



По заявлению народного защитника, это еще один шаг назад с точки зрения уважения и защиты прав местного населения. Упразднение пропускных пунктов ограничивает свободу передвижения жителей Гальского района, создает им неоправданные препятствия в контексте здравоохранения, образования, торговли, сохранения семейных связей и т.д.



Помимо того, что села т.н. Нижней и Верхней зоны Гальского района находятся на довольно большом расстоянии от ингурского моста, неупорядоченная инфраструктура создаст дополнительную проблему для того, чтобы дойти до моста. Соответственно, принуждение пользоваться только ингурским мостом означает больше траты времени и финансов, и изоляцию населения Гали. Следует отметить, что пропускной пункт Ингури перегружен, и населению приходится стоять часами, чтобы пересечь линию размежевания. Есть вероятность, что упразднение других пропускных пунктов приведет к еще большей нагрузке пропускного пункта Ингури.



Следует особо отметить, что пропускным пунктом пользуются школьники и пациенты, и принятое решение будет ущемлять их право образования и охраны здоровья. А также предположительно возрастут незаконные задержания исходя из того, что местные продолжат пользоваться близлежащими пунктами и обходными путями.



Вдобавок к этой проблеме ограничение свободы передвижения внутри района. В селах Гальского района, на новых постах военнослужащие Российской Федерации детально проверяют документы местных (форму №9 или абхазский паспорт), которые перемещаются из одного села в другое. К примеру, жители т.н. Верхней зоны Гальского района не могут без специального пропуска поехать в т.н. Нижнюю зону Гали. То же правило распространяется и на жителей нижней зоны. Что касается остального населения Абхазии, без специального пропуска они не могут войти в т.н. пограничную зону, то есть в села Гальского района. Такой режим контроля создаст особые проблемы населению, у которого документы не в порядке.



В своем парламентском и специальном отчете, а также в публичных заявлениях, и на грузинско-абхазских встречах народный защитник постоянно ставил проблему ограничения свободы передвижения. Омбудсмен не раз обращался к сторонам, договорится о таком режиме передвижения, который не будет ущемлять достоинство и права человека. Стоит сожаления, что свобода передвижения рассматривается не в гуманитарном, а в политизированном свете.



И вообще, ограничение прав населения Гальского района в течение ряда лет носит регулярный характер, и ответственность за это возлагается как на де-факто власти Абхазии, так и на Российскую Федерацию, как на страну, осуществляющую эффективный контроль в Абхазии.



Народный защитник обращается к сторонам, участникам женевских дискуссий, пересмотреть свои позиции, и не принимать такие решения, которые еще более усугубят правовое положение пострадавшего от конфликта населения, и будут еще больше напрягать отношения.











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