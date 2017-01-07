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    В Сухуми избили россиянку
    07.01.2017
    В Сухуми избита жительница города Санкт-Петербург. Об этом сообщает "МВД" марионеточного режима Абхазии.

    Согласно информации, 4 января в сухумское УВД с заявлением обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая временно проживает по ул. Когония в г. Сухуми. По словам пострадавшей, избиение произошло на почве внезапно возникшей ссоры с ее знакомым - уроженцем Армении, временно проживающим в Гагре. Мужчина нанес ей побои в область головы и рук, после чего скрылся.

    Гражданка России направлена на экспертизу для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. Ее "обидчик" был задержан и доставлен в УВД.

    По вышеуказанному факту проводится доследственная проверка.


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