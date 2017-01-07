В Сухуми избили россиянку

В Сухуми избита жительница города Санкт-Петербург. Об этом сообщает "МВД" марионеточного режима Абхазии.
Согласно информации, 4 января в сухумское УВД с заявлением обратилась жительница Санкт-Петербурга, которая временно проживает по ул. Когония в г. Сухуми. По словам пострадавшей, избиение произошло на почве внезапно возникшей ссоры с ее знакомым - уроженцем Армении, временно проживающим в Гагре. Мужчина нанес ей побои в область головы и рук, после чего скрылся.
Гражданка России направлена на экспертизу для установления степени тяжести полученных телесных повреждений. Ее "обидчик" был задержан и доставлен в УВД.
По вышеуказанному факту проводится доследственная проверка.