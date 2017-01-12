Абхазия может погрузиться во мглу

12.01.2017 В Абхазии с февраля могут возникнуть очень серьезные проблемы с точки зрения поставки электроэнергии. Несмотря на то, что выработанная Ингури ГЭС электроэнергия в зимний период полностью подается Абхазии, из-за повышенного спроса регион оказался перед угрозой энергетического кризиса.



В то же время проблемой остается вопрос изъятия стоимости потребленной электроэнергии, из-за чего не могут провести реабилитационную работу во внутренних сетях.



Министр энергетики Грузии не уточняет, как планируется урегулировать проблему. Не может сказать о конкретных шагах и руководитель ООО Ингури ГЭС. По заявлению Левана Мебония, уже на данное время уровень воды в водохранилище упал до отметки 438 метров. Абхазская сторона потребляет около 8 с половиной миллионов киловатт часов в суки.



Энергетики считают неправильным тот факт, что абхазская сторона бесплатно получает электроэнергию, выработанную Ингури ГЭС. По мнению экспертов, работающих в отрасли энергетики, эта политика государства является неприемлемой и вредной. Тем более зимой, когда вместо согласованных 40%, абхазская сторона использует всю энергию, выработанную Ингури ГЭС.











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