С российских военных требуют обратно командировочные, выданные на войну в Абхазии

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17.01.2017 - MK.ru С российских военных стали требовать деньги, которые были им выданы в качестве командировочных в 1993 году для участия в военных действиях в Абхазии против грузинской государственности.



Как сообщает mk.ru, в 1993 году из Новороссийска в Гудауту был переброшен 345 парашютно-десантный полк.



- Нас было около 3 000 человек, - рассказывает ныне уволенный со службы капитан Андрей Яшин. - В наши задачи входило оборонять российские объекты, которые там находились. Это была 24-я сейсмическая лаборатория в селе Эшера, военные санатории в городах Сухуми, Гудаута, Пицунда, Гагра.



После окончания боевых действий российские войска надели мантию миротворцев. Военные пенсионеры вспоминают, что командировку им все время продлевали — то на полгода, то на год. Все это время они жили на территории бывшего советского военного аэродрома, куда к ним приезжали жены, дети. И так продолжалось пять лет, пока в 1998-м году полк не расформировали.



- Я нечаянно узнал, что некоторым нашим офицерам помимо оклада и «полевых» платили командировочные, как за пребывание на территории иностранного государства, - продолжает Яшин. - Это было логично. Но выплачивали командировочные в долларах не всем и делали это, не афишируя. Это тоже было понятно — иначе негде было бы взять столько денег. Если военный узнавал о том, что командировочные ему положены, писал рапорт и ему выплачивали в индивидуальном порядке.



Яшин узнал о деньгах, когда уже вернулся в Россию. Обратился в финансовые органы Минобороны, а там ему в выплате командировочных отказали. Он - в суд. На процессе долго выясняли: как вообще попал полк в Абхазию, было ли это место постоянной или временной дислокации и т. д. и т. п.



В итоге Московский гарнизонный военный суд вынес решение: командировочные положены! В октябре 2002 года Яшин получил их за весь период нахождения в зоне вооруженного конфликта на территории другого государства. Всего вышло около 2 миллионов рублей (из расчета по 35 долларов в сутки, как это полагалось служащим). Одновременно были суды еще у нескольких офицеров, и им тоже выплатили в итоге деньги.



Яшин был уволен с военной службы, но на положенную по закону квартиру не стал претендовать. Точнее, ему тогда сказали, что жилья нет, так что нужно или снова судиться, или задобрить нужных людей.



В общем, Яшин на полученные по суду командировочные купил в 2004 году в городе Дзержинске Московской области квартиру, куда с женой и двумя маленькими детьми переехал на постоянное место жительства. Весной 2016 года получил повестку в суд. Оказалось, что еще 14 лет назад (!) президиум Московского окружного военного суда отменил решение гарнизонного и обязал военнослужащих вернуть деньги. Яшин на этом процессе не присутствовал и ничего о нем не знал, поскольку суд вместо домашнего адреса посылал повестки в воинскую часть, где когда-то оканчивал службу капитан. Соответственно, и оспорить это решение он не мог. Такая же история приключилась и с его товарищами-офицерами Дмитрием Кулешовым, Игорем Гребченко, Дмитрием Соболевым и другими.



Офицеры-должники попробовали было отменить старое решение Московского окружного военного суда, но ничего из этого не вышло. Служители Фемиды стали требовать доказательства того, что офицеры были именно на миротворческих операциях, что передвигались по территории Абхазии, сведения о том, кто давал им задания и т. д. Дело оказалось настолько запутанным, что его материалы затребовал Верховный суд. В ближайшее время его изучат высшие судьи. Российские офицеры не намерены сдаваться и, если понадобится, дойти до Европейского суда. В этом случае России придется сдать Страсбургу ответы на те самые вопросы о миротворческих операциях, которые не хотят озвучивать в российском суде.









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