«Вологодские авиалинии» готовятся летать в Абхазию

Росавиация дала распоряжение о развитии абхазского направления, сообщил накануне журналистам директор компании "Вологодские авиалинии" Михаил Зуев.



По его словам, если удастся решить все технические вопросы, то первые рейсы в Абхазию из Белгорода, Курска, Воронежа, Старого Оскала начнут выполняться весной текущего года.



Пока, по словам директора, компания рассматривает организацию рейсов только в весенне-летний период, поскольку зимний отдых в Абхазии не столь развит, и направление не будет пользоваться спросом осенью и зимой.



Авиакомпания выполняет рейсы авиакомпания выполняет на бортах Як-40. С принимающей стороны перевозчик ждет готовности взлетной полосы и обеспечения авиационной безопасности.



Ранее сообщалось, что выполнять рейсы в Абхазию планирует авиакомпания "Оренбуржье". Об этом сообщалось на сайте авиакомпании, однако позже руководство компании опровергло данную информацию и удалила сообщение со своей сайта.









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