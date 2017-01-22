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    Большая часть Абхазии осталась без света
    22.01.2017
    В некоторых районах Абхазии погас свет. Причиной стало падение высоковольтной линии на распределительной станции в Ткварчели.

    Как сообщает компания «Черноморэнерго», авария произошла на Ткварчельской ГЭС, где обгорел провод ЛЭП 220кВ Ачигвара.

    По его словам, аварийные «Черноморэнерго» ведут работы по устранению проблемы. Была подана заявка на поставку электроэнергии в Абхазию с территории России на время восстановительных работ.

    По некоторым данным в настоящее время электричество поступает в Гульрипшский и Очамчирский районы, а также в некоторые части города Сухуми.


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