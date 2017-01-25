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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Грузины оказались наиболее дисциплинированными плательщиками за электроэнергию в Абхазии

25.01.2017 По общим показателям самым "недисциплинированным" в оплате за электричество стал Сухумский район, а самым ответственным — грузинонаселенный Гальский, согласно сведениям приведенным в статистике "Черноморэнерго" за 2016 год.



Самым злостным неплательщиком оказался Сухумский район, где за электроэнергию среди жителей, предприятий и организаций удалось собрать всего 36% платежей. Самым дисциплинированным стал в 2016 году Галский район, там рассчитались на 62%.



Население, предприятия и организации Абхазии заплатили за электроэнергию в прошлом году только 53,5% от начисленной суммы, сообщается в данных "Черноморэнерго".



В 2016 году общая сумма платы за электроэнергию для населения, предприятий и организаций составила 519 миллионов рублей.



Из этой суммы было оплачено чуть больше половины — 53,5%. Задолженность на сегодняшний день составляет 241,5 млн. рублей.



Организации более ответственно платят по счетам, они оплатили 78,5% от начисленного, а население всего 44,2%.



Если же отделить данные по жителям и предприятиям, то больше всего задолжали жители Очамчирского района, они погасили всего 30% платежей.



Самые безответственные организации – в Гальском районе, там юридическими лицами оплачено 60% из начисленной за электроэнергию суммы.



Население за электричество должно государству – 211 млн. рублей. Организации задолжали гораздо меньше – 30 млн. рублей.



Следует отметить, что невозможность добиться оплаты за потребляемую электроэнергию представляет одну из главных причин частых проблем с поставками электроэнергии в Абхазию. Там давно уже выработали все возможные сроки трансформаторы и ЛЭП, однако на их замену денег нет. И все это несмотря на то, что на территории оккупированной Абхазии действует чуть ли не самый низкий в мире тариф за электроэнергию, который равен почти 1 центу США.











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