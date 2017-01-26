В Абхазии расформировали фонд развития абхазского языка, созданный еще в 2001 году по указу Владислава Ардзинба. После расформирования его присоединили к комитету по языковой политике.



Фонд занимался подготовкой и изданием методической литературы по абхазскому языку,словарей, ярко иллюстрированной детской художественной литературы, различной аудио- и видеопродукции для дошкольных и школьных учреждений.



Большое внимание в фонде уделяли методике обучения абхазскому языку зарубежной абхазской диаспоры. Фондом впервые был издан турецко-абхазский словарь, компакт-диск «Изучим абхазский язык» с журнальным вариантом.



Фонд также занимался подготовкой преподавателей абхазского языка для диаспоры в Турции.



Важное значение в Фонде придавали дублированию на абхазский язык мультипликационных и художественных фильмов. Абхазские ребятишки с удовольствием смотрят мультфильмы «Винни-Пух и все, все, все», «Малыш и Карлсон», «Рапунцель», «Шрек», «Тристан и Изольда», «Тридцать три попугая» и многие другие, герои которых заговорили на абхазском языке.



На протяжении многих лет в Фонде проводили тренинги для учителей абхазского языка. При фонде были организованы курсы изучения абхазского языка.











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