.: Лента Новостей
  • Посол США в Грузии выразил обеспокоенность решением абхазского режима
  • В ЦИК Абхазии зарегистрированы 85 групп по выдвижению кандидатов в «депутаты»
  • Представители Центробанка Абхазии приняли участие в конференции-выставке в Нью-Йорке
  • Гражданам России, проживающим в Абхазии, раздадут страховые полисы с припиской к Краснодарскому краю
  • В Абхазии расформировали фонд развития абхазского языка
  • Российский холдинг построит в Абхазии ряд медицинских объектов
  • Принц Иордании принял делегацию абхазского режима
  • Жители села Набакеви протестовали против закрытия одного из переходов через Ингури
  • Часть беженцев может лишиться денежной помощи
  • Грузины оказались наиболее дисциплинированными плательщиками за электроэнергию в Абхазии

    •
     
    В Абхазии расформировали фонд развития абхазского языка
    26.01.2017
    В Абхазии расформировали фонд развития абхазского языка, созданный еще в 2001 году по указу Владислава Ардзинба. После расформирования его присоединили к комитету по языковой политике.

    Фонд занимался подготовкой и изданием методической литературы по абхазскому языку,словарей, ярко иллюстрированной детской художественной литературы, различной аудио- и видеопродукции для дошкольных и школьных учреждений.

    Большое внимание в фонде уделяли методике обучения абхазскому языку зарубежной абхазской диаспоры. Фондом впервые был издан турецко-абхазский словарь, компакт-диск «Изучим абхазский язык» с журнальным вариантом.

    Фонд также занимался подготовкой преподавателей абхазского языка для диаспоры в Турции.

    Важное значение в Фонде придавали дублированию на абхазский язык мультипликационных и художественных фильмов. Абхазские ребятишки с удовольствием смотрят мультфильмы «Винни-Пух и все, все, все», «Малыш и Карлсон», «Рапунцель», «Шрек», «Тристан и Изольда», «Тридцать три попугая» и многие другие, герои которых заговорили на абхазском языке.

    На протяжении многих лет в Фонде проводили тренинги для учителей абхазского языка. При фонде были организованы курсы изучения абхазского языка.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия