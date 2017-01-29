Находящийся в абхазской тюрьме гражданин Грузии пропал незадолго до обмена

29.01.2017 Участник войны в Абхазии 1992-1993 гг Георгий Лукава пропал из драндской тюрьмы, находящейся в оккупированном регионе Грузии, сообщает телекомпания «Рстави 2».



52-летний Георгий Лукава был приговорен к пожизненному заключению в Абхазии пять лет назад. Несмотря на многочисленные попытки, центральным властям не удавалось добиться его передачи Тбилиси.



Тем не менее, родственники бывшего военного сообщили журналистам, что недавно стороны смогли договориться об обмене Лукава. Супруга заключенного — Лали Лукава, рассказала, что накануне ее муж связался с ней по телефону и сообщил, что его собираются вывести из тюрьмы. После этого родственники не контактировали с ним.



Спустя некоторое время в драндской тюрьме заявили, что заключенный потерялся. Родные мужчины полагают, что абхазская сторона скрывает правду и Лукава был убит. Они обратились за помощью к грузинскому правительству, попросив установить местонахождение мужчины.



В Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что передали имеющуюся в связи с произошедшим информацию Миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии (МНЕС). С помощью представителей организации «была активизирована горячая линия» с абхазской стороной — представители сухумских властей отказались подтвердить, что Лукава покинул тюрьму.



Позже госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили заявила, что Тбилиси продолжает работать над освобождением Лукава. По ее словам, данный вопрос обсуждается в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ).









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