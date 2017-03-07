ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии

07.03.2017 ОБСЕ выразило обеспокоенность по поводу закрытия пунктов перехода через абхазскую линию российской оккупации. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-спикера председательствования ОБСЕ. В нем подчеркиваются негативные последствия, которые будут иметь данные шаги для местного населения.



В заявлении также подчеркивается важность Женевского формата международных переговоров и Механизма по превенции инцидентов и реагирования на них как платформ конструктивной включенности.



"Мы внимательно следим за событиями, имеющими место на месте. Считаем, что это решение повлечет не одно негативное последствие, в первую очередь, для свободного перемещения проживающего по обе стороны административной разделительной линии населения. Поэтому, мы призываем стороны к существенному диалогу и принятию быстрых и прагматичных решений, чтобы избежать последствий, которые могут отразиться на ежедневной жизни местного населения", - заявил пресс-спикер.









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