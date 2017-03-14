НАТО и ЕС не признают «выборы» в Абхазии

Специальный представитель Генерального секретаря на Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай, и пресс-спикер высшего представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, Майя Коцянчич отозвались заявлением на т.н. выборы, проведенные в регионе оккупированной Абхазии.
"НАТО не признает т.н. выборы, проведенные 12 марта в регионе Абхазии/Грузия. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, и не признает независимость регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии"- говорится в заявлении Джеймса Аппатурая.
Т.н. выборы, проведенные в регионе Абхазии, негативно оценивает пресс-спикер высшего представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, Майя Коцянчич.
"Евросоюз не признает конституционные и законодательные рамки, в которых провели т.н. парламентские выборы Абхазии, и Евросоюз еще раз подтверждает поддержку в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии"- отметила она.
12 марта т.н. парламентские выборы в регионе Абхазии состоялись с нарушением фундаментальных норм и принципов международного права.