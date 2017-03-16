Первые жертвы упразднения переходов на Ингури

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16.03.2017 - ИА "ACCENT" Представители центральной власти Грузии изучают результаты упразднения переходов Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая у оккупационной линии, на реке Ингури. После того, как заработало это решение абхазской стороны прошло всего 10 дней, и у него уже есть первые жертвы - сестры Сигуа. Женщины, идущие на похороны матери, вместо того, чтобы сидеть у гроба, оказались в изоляторе предварительного задержания.



Согласно информации "Акцента", сестра старались перейти из Ганмухури в Отобая по реке, однако на другой стороне их встретили т.н. российские пограничники, и задержали по обвинению в "незаконном пересечении границы". Абхазская сторона присудила им предварительное заключение.



Новая реальность особенно осложнила положение населения нижней зоны Гальского района, которое из-за близкого расстояния (Набакеви граничит с селом Хурча Зугдидского района, а Отобая с Орсантия того же района) пользовалось именно этими двумя переходами в разных бытовых целях (торговля, посещение членов семьи и близких, пользование медицинскими услугами). Этими же переходами пользовались ученики средних школ и детского сада. После закрытия переходов им приходится пользоваться обходной дорогой, что требует дополнительного времени и расходов. Дорога в 10 минут у них удлинилась на десятки километров, почти на 50 минут. Родители опасаются, что не смогут водить детей в грузинские детские сады и школы, или придется оставлять их у близких, проживающих на территории, контролируемой центральной властью. Однако, как выяснилось, для решения проблем учеников ведутся переговоры.



Новые обстоятельства создают проблемы и в связи с т.н. документацией, и с данной точки зрения делают реальными предположения международных организаций об увеличении количества инцидентов и задержаний на линии оккупации.



"Во время пользования Ингурским мостом необходима либо т.н. "виза", либо абхазский паспорт, который, как известно, есть у небольшого количества, а пользоваться переходами Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая местные могли без этих документов. В то же время они переносили грузы. Правда, они платили определенную сумму на т.н. таможне, но не столько, сколько приходится платить на Ингурском мосту. Известно, в какой сложной обстановке приходилось жить населению Гали, а новая реальность еще больше усугубляет их положение"- заявил "Акценту" один из местных, имя которого по понятным соображениям не называется.



С наступлением весны представитель правительства Автономной республики Абхазия Алеко Чикваидзе ожидает рост потока переходящих из оккупированного региона, и новых проблем на Ингури в данном контексте. По его словам, поток людей является сезонным, на данном этапе движение продолжается в обычном режиме, и пока к его ведомству не обращались с жалобой.











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