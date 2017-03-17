Грузия ориентирована на мирное урегулирование конфликта - МИД

Агрессивные шаги, осуществляемые Российской Федерацией, требуют осуждения, заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто.



Глава грузинского внешнеполитического ведомства прокомментировал решение об объединении вооруженных сил т.н. Южной Осетии и России. Михаил Джанелидзе уверен, что при международной поддержке Грузия сумеет найти пути мирного урегулирования конфликта.



По словам министра, на встрече со своим венгерским коллегой стороны обсудили обстановку с точки зрения безопасности в регионе.



«Мы говорили о тех вызовах, которые были созданы в результате объединения вооруженных сил Российской Федерации и т.н. Южной Осетии. Это еще раз подтверждает политику Российской Федерации, ориентированную на фактическую аннексию.



Кроме этого, на встрече мы обсудили решения, которые стали известны совсем недавно. Они касаются дополнительного ввоза в Абхазию вооружения типа S-300, зенитно-ракетных комплексов.



Наша политика ориентирована на мир, на мирное урегулирование конфликта и важно, чтобы Российская Федерация действовала с соответствии с международными нормами, международными принципами.



Уверен, что мы, при поддержке наших партнеров и международного сообщества сделаем все, чтобы со стороны Российской Федерации было обеспечено уважение международных принципов», - сказал министр.









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