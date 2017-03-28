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    Россия пытается помешать предметному обсуждению на женевских переговорах - Давид Дондуа
    28.03.2017
    Сегодня начинается 39-й по ряду раунд международных женевских переговоров. Делегация Грузии будет говорить о провокационных действиях последнего времени Российской Федерации на оккупированных территориях Грузии.

    По заявлению заместителя министра иностранных дел Грузии, Давида Дондуа, акцент будет сделан на т.н. референдум, запланированный с целью изменения названия Цхинвальскому региону.

    Разговор коснется также закрытия т.н. пунктов перехода на линии оккупации региона Абхазии.

    "Внимание будет заострено на т.н. референдум, объявленный в Цхинвальском регионе, а также закрытии переходов в регионе Абхазии, и на то, как это повлияло на гуманитарном положении местного населения. Разговор пойдет о создании международных механизмов безопасности. На этих переговорах Россия всячески старается помешать предметному обсуждению"- отметил заместитель министра.

    Женевские переговоры состоятся 28-29 марта.




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