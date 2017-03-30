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    Абхазского олигарха задержали в Москве по запросу Азербайджана
    30.03.2017
    В Москве был задержан абхазский олигарх Леван Тужба, который в прошлом владел крупнейшим импортером вина «Мистраль Алко».

    Об этом ФБА «Экономика Сегодня» сообщил источник в правоохранительных органах.

    Сообщается, что мужчина был задержан российскими полицейскими по запросу МВД Азербайджана. Ранее Тужба был объявлен в розыск в связи с подозрением в присвоении и растрате в особо крупном размере. При этом преступление было совершено в составе организованной группы.

    Уточняется, что речь может идти о хищении многомиллионного валютного кредита у Международного банка Азербайджана.


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