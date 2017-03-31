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    Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
    31.03.2017
    Трех женщин, задержанных в оккупированной Абхазии, селе Меоре Отобая Гальского района на минувшей неделе, освободили. Предположительно сестра, и еще одна задержанная вместе с ними женщина заплатили определенную сумму за освобождение.

    Освобожденным запретили контакты с грузинскими СМИ, соответственно не известно, в каких условиях приходилось быть гражданкам Грузии в изоляторе предварительного содержания оккупированного Сухуми.

    Напомним, что в селе Меоре Отобая Гальского района в текущем месяце задержали трех женщин.

    Задержанных обвиняли в незаконном пересечении т.н. границы.


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